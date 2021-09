Pobił i okradł mężczyznę w Sławie. 40-latek odpowie za rozbój

Jak relacjonuje sławska policja do rozboju doszło w poniedziałek, 13 września. Wtedy to do sławskiego komisariatu zgłosił się 43-latek, który miał na twarzy wyraźne ślady pobicia.

– Z relacji zgłaszającego wynikało, że przechodząc z zakupami przez Park Miejski w Sławie został zaczepiony przez znanego mu 40-latka, który w sposób wulgarny odzywał się do niego. Po słownym ataku rzucił się z rękoma na pokrzywdzonego. Kopał, bił i okładał go pięściami. Po chwili z kieszeni pokrzywdzonego zabrał telefon komórkowy oraz portfel z pieniędzmi i uciekł w nieznanym kierunku – mówi Maja Piwowarska z KPP Wschowa.

