Pływacy z Głogowa z medalami. Tak radzili sobie na turnieju „Barbórka" w Głogowie. ZDJĘCIA

W ostatnią sobotę (3 grudnia) Blisko 340 zawodników i zawodniczek z 16 klubów z całego kraju przyjechało do Głogowa, gdzie wystartowała kolejna edycja zawodów pływackich Barbórka 2022. Już od ponad 30 lat przyciąga ona młodych adeptów pływania do naszego miasta. Nie inaczej było i tym razem. Gospodarzem imprezy jest sekcja pływacka MKS Piast Głogów oraz Szkoła Podstawowa nr 10, w której to od lat kształcą się kolejne pokolenia pływaków.