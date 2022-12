Pływackie zawody w Głogowie. Na basenie SP 10 ruszyła „Barbórka 2022". ZDJĘCIA

Blisko 340 zawodników i zawodniczek z 16 klubów z całego kraju przyjechało w sobotę do Głogowa, gdzie wystartowała kolejna edycja zawodów pływackich Barbórka 2022. Już od ponad 30 lat przyciąga ona młodych adeptów pływania do naszego miasta. Gospodarzem imprezy jest sekcja pływacka MKS Piast Głogów oraz Szkoła Podstawowa nr 10, w której to od lat kształcą się kolejne pokolenia pływaków.