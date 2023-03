Płetwonurek z Żar rusza na poszukiwania Kacpra Grzelaka, który miał wskoczyć do Odry

Przed nim kolejna akcja

Niedawno był na niezwykłej misji na granicy Tadżykistanu i Afganistanu, gdzie pomagał w poszukiwaniach ciał ważnych działaczy organizacji humanitarnej. Teraz rusza na pomoc w odnalezieniu ciała mężczyzny, który 14 lutego tego roku wskoczył do Odry z jednego z mostów w Głogowie. Mimo akcji poszukiwawczej, nie udało się go odnaleźć. O sprawie można przeczytać na portalu Głogów Nasze Miasto .

Marcel właśnie rusza na pomoc w poszukiwania ciała 28 - latka. Jak przyznaje, o tej porze roku może być to utrudnione.

- Każde poszukiwania realizowane po tak długim czasie od zaginięcia wiążą się z tym, ze obszar poszukiwań może wynosić dziesiątki kilometrów dalej od miejsca zaginięcia. Skuteczność takich poszukiwań jest zawsze mniejsza. Obecnie panujące warunki na rzece tego nie ułatwiają - podkreśla płetwonurek. Trzymamy kciuki za powodzenie. Tymczasem na portalu Zrzutka.pl trwa zbiórka na nowy sprzęt, który w tego typu akcjach jest niezawodny. Niestety, podczas wyjazdu do Tadżykistanu sonar uległ uszkodzeniu i nie można go naprawić. Jeśli chcecie wesprzeć zbiórkę, szczegóły znajdziecie w linku.

