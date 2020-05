Plaga gołębi w Głogowie. Trwa nierówna walka o okna i balkony. Jak sobie radzić z tymi ptakami?

Na oknach i balkonach głogowskich mieszkań trwa wojna. Od tygodni pojawia się na nich coraz więcej gołębi. Hałasują, zanieczyszczają parapety i nie dają się przegonić.

– Co roku był z nimi problem, ale w tym roku nie mam już siły. Jest ich mnóstwo, co przegonię jedną parę, przylatuje druga. Podobnie jest u mojej mamy na osiedlu Kopernika, z tym, że tam u niej nigdy wcześniej nie było problemu z gołębiami – mówi nam pani Krystyna, mieszkanka ul. Skłodowskiej-Curie w Głogowie.

Podobne sygnały docierają do nas od wielu mieszkańców Głogowa. Gołębie nie dają spokoju wielu z nim. Ile ich jest w Głogowie? Niestety, takich statystyk nie ma. Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna nie zajmuje się nimi, ponieważ nie są to zwierzęta gospodarskie. PiW działa w przypadku gołębi wtedy, gdy na danym obszarze pojawia się ptasia grypa. A w Głogowie na szczęście wirus ten nas ominął. Jak jednak przyznaje Ryszard Toczyłowski, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Głogowie, on również zauważa, że gołębi jest dużo więcej niż zwykle.