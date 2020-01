Płacili za zakupy fałszywymi banknotami i zgarniali resztę

Nawet do 10 lat pozbawienia wolności grozi czterem mężczyznom, którzy postanowili zarobić za pomocą fałszywych pieniędzy. Nie dość, że płacili nimi za drobne zakupy, to jeszcze zgarniali resztę wydawaną już prawdziwymi banknotami. Na ławie oskarżonych zasiądzie czterech mieszkańców powiatu górowskiego. To Dawid L. (18l.), Karol K. (20 l.), Filip W. (20 l.) oraz Andrzej A. (45 l.).

Mężczyźni nie podrabiali pieniędzy. Zamiast tego zdobyli fałszywe banknoty z napisami „falsyfikat”, służącymi normalnie jako rekwizyty lub do zabawy. Takie banknoty może za grosze kupić m.in. w internecie. Choć posiadały one napis świadczący o tym, że nie są to prawdziwe pieniądze, to oskarżeni kilkukrotnie skutecznie wprowadzili je do obrotu płacąc za zakupy. Po raz pierwszy zrobili to 26 października ubiegłego roku na stacji benzynowej.

Tego samego dnia mężczyźni próbowali oszustwa w sklepach spożywczych, kwiaciarniach i innych stacjach benzynowych. Dwukrotnie kasjerzy zauważyli, że przekazywane im są fałszywe banknoty, w kolejnych przypadkach transakcja doszła do skutku. Wkrótce potem posiadacze fałszywych pieniędzy zostali zatrzymani przez policję, zaalarmowaną przez oszukanych sprzedawców.