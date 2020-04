Piwo warte miliony psuje się w beczkach. Branża browarnicza rusza na pomoc gastronomii

Browary Polskie rozpoczęły akcję odbierania tego piwa z kilku tysięcy lokali gastronomicznych w całej Polsce. Ma to być jedną z form pomocy wystosowanych do lokali gastronomicznych, które są jednym z najbardziej dotkniętych obostrzeniami sektorów w gospodarce. Od marca są one zamknięte i nie przynoszą zysków. W tym czasie znajdujące w beczkach piwo powoli się psuje.

Piwo jest szczególnym napojem alkoholowym ze względu na fakt, że jako jedyny trunek posiada termin przydatności do spożycia. Dlatego bary i restauracje, na co dzień oferujące swoim gościom jak najświeższe i najlepsze piwo, po zamknięciu z powodu epidemii, znalazły się w bardzo trudnej sytuacji. Tym bardziej cieszy, że nasze browary tak szybko uruchomiły działania, które pomagają polskiej gastronomii ograniczać ogromne straty. Są to działania na szeroką skalę, gdyż w lokalach znajduje się 60-70 tysięcy tzw. KEG-ów. W tej chwili wartość udzielonego wsparcia szacujemy na co najmniej 12 milionów zł. Ta kwota może okazać się wyższa jeśli lokale miałyby pozostać zamknięte również w maju i czerwcu. W planach są kolejne inicjatywy, które powinny pomóc polskiej gastronomii - opowiada Bartłomiej Morzycki, Dyrektor Generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie.