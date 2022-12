Piszą listy w obronie represjonowanych i uwięzionych na świecie. W głogowskim I LO trwa akcja Amnesty International 2022

W szkolnej auli I LO trwa dwudniowy maraton pisania listów w obronie nękanych ludzi na całym świecie. Biorą w niej udział uczniowie wszystkich klas. Każdy z nich pisze nawet po kilka listów, w których swoimi słowami, od serca wyraża sprzeciw wobec łamania praw człowieka, a także apeluje o uwolnienie represjonowanych.

- Akcja Amnesty International namawia do pisania listów, które mogą zmienić ludzkie życie. W naszej szkole trwa to dwa dni. Wszystkie klasy wyraziły zgodę, dlatego co godzinę uczniowie zmieniają się przy stolikach – mówi Krystyna Liszczyńska, nauczycielka matematyki w I LO. - W tym roku bronimy praw dziesięciu osób, między innymi z Kuby, Bangladeszu, a nawet z Rosji, które broniąc praw innych ludzi zostały bezprawnie zatrzymane podczas pokojowych akcji manifestacji.