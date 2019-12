Piotr Serafin, jeden z przywódców strajku w ZG Rudna, Honorowym Obywatelem Gminy Polkowice

Wczoraj, 17 grudnia, przypadała 38. rocznica zakończenia protestu robotniczego w Zakładach Górniczych Rudna. Największego na Dolnym Śląsku i jednego z największych w Polsce strajków okupacyjnych pierwszych dni stanu wojennego. Protestu ludzi, którzy swoją patriotyczną i heroiczną postawą udowodnili, że w ciężkich czasach ówczesnego ustroju można było podjąć walkę o godność i ludzką solidarność.. Jedną z osób które taką walkę podjęły był Piotr Serafin, o którym w notce biograficznej przechowywanej przez Instytut Pamięci Narodowej czytamy:

Urodzony 9 listopada 1943 we Francji. Elektryk urządzeń górniczych w ZG Polkowice. Od 30 listopada 1980 r. do 12 grudnia 1981 roku przewodniczący Zakładowej Komisji Robotniczej w ZG Polkowice. Od 14-15 grudnia 1981 roku współorganizator strajku, członek Zakładowego Komitetu Strajkowego w ZG Polkowice, następnie od 15-17 grudnia 1981 roku członek Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w ZG Rudna. Od grudnia 1981 roku do maja 1982 roku działacz konspiracji w ramach Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w ZG Rudna. 3 maja 1982 aresztowany przez Służbę Bezpieczeństwa. 5 maja 1982 roku internowany w Ośrodku Odosobnienia w Głogowie a następnie w Grodkowie. Zwolniony 16 października 1982 roku. W latach 1982-1989 działacz Tymczasowej Podziemnej Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w ZG Polkowice.