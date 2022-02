Piotr Durał, komendant straży pożarnej z Głogowa odchodzi na emeryturę

Po nieco ponad 34 latach służby Piotr Durał, Komendant Powiatowy Straży Pożarnej w Głogowie, odchodzi na zasłużoną emeryturę. Pan Piotr stanowisko komendanta w PSP Głogów piastuje od 6 lat.

Po ukończeniu liceum dostał się do Szkoły Głównej Pożarniczej, po czym rozpoczął półroczny staż w straży w Lubinie. W 1994 roku powrócił do swojego rodzinnego miasta Głogowa, gdzie spędził kolejne 20 lat przechodząc kolejne szczeble awansu zawodowego. Przeszedł przez wszystkie szczeble oficerskie, służbę kontrolno-rozpoznawczą (prowadzi ona m.in. odbiory i kontrole), służbę operacyjną (przygotowanie do działań OSP, oraz nadzór nad działaniami stanowiska kierowania), oraz dowództwo w jednostce ratowniczo-gaśniczej (przygotowywał do działań strażaków PSP, dowodzenie działaniami). Przez kolejne 2,5 roku pełnił służbę na stanowisku zastępcy komendanta w PSP Polkowicach i w 2016 wrócił do Głogowa, gdzie przejął obowiązki komendanta.