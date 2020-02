Piotr Borys: Budowa mostu w Głogowie musi być przyśpieszona

Podczas konferencji prasowej Piotr Borys zapowiedział, że przy dyskusja nad budżetem zamierza lobbować za tym, aby zabezpieczono już środki na budowę obwodnicy Głogowa i i drugiego mostu. Obecnie wspominany termin budowy to rok 2027. Zdaniem posła, termin ten może być dużo szybszy. Chodzi o nawet 4 lata.

– Trwają intensywne prace nad budżetem, pracują wszystkie komisje parlamentu, a my składamy wnioski do budżetu. Od nich zależy czy wiele inwestycji zostanie wykonanych wcześniej, bądź później. My, posłowie dolnośląscy, złożyliśmy wnioski do budżetu na kwotę blisko 2,5 miliarda złotych. To różne inwestycje ważne terytorialnie, a wśród nich jest również budowa mostu i obwodnicy Głogowa. O tym mówi się od dobrych kilkudziesięciu lat i część głogowian już chyba straciła nadzieję – mówi Piotr Borys.