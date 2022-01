Piłkarze Chrobrego Głogów zdobyli Śnieżkę. To część przygotowań do ligi

Zawodnicy Chrobrego Głogów po rozpoczęciu przygotowań do rundy wiosennej udali się w Karkonosze. Gdy przebywali w Karpaczu, weszli na najwyższy szczyt Karkonoszy - Śnieżkę. To też jest elementem przygotowań do rundy wiosennej w Fortuna 1 Lidze.

- Można powiedzieć, że to mini-zgrupowanie - wyjaśnia trener głogowskiej drużyny Ivan Djurdjević. – Chcemy spędzić trochę czasu razem, pracować nad zespołową integracją, co jest dla nas ważne. Uważam, że w zespole mamy dobre więzi, a choć jesteśmy małym klubem, to mamy w nim rodzinny układ.. Ale te więzi chcemy jeszcze bardziej wzmocnić.

Już na początku przygotowań trenerzy Chrobrego założyli, że pierwszy dzień spędzą w klubie na podstawowych badaniach, m.in. krwi, oraz treningu siłowym, po czym wyjadą do Karpacza, aby przez kilkadziesiąt godzin pobyć razem.

Do Głogowa wrócili w piątek. Teraz przed nimi główna część przygotowań. Większość czasu w okresie przygotowawczym będą przebywać na własnych obiektach.