Piłkarskie podsumowanie roku 2019 - Chrobry Głogów

Chrobry Głogów skończył 2019 rok nad kreską w tabeli Fortuna 1 ligi, ale z pewnością nie zaliczy go do przesadnie udanych. Zmian w Głogowie było wiele, poczynając od trenera, a kończąc na piłkarzach i systemie gry. Oto nasze podsumowanie roku w wykonaniu Pomarańczowo-Czarnych. WAŻNE Naj, naj, naj Chrobrego Głogów - do kolejnych zdjęć przejdziesz za pomocą gestów lub strzałek

FOT. LUCYNA NENOW