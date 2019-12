Pijany kierowca uciekł z miejsca zderzenia. Miał blisko 1,6 promila alkoholu w organizmie

Do wydarzeń doszło 23 grudnia w późnych godzinach wieczornych. 31-letni kierowca forda focusa podczas wyprzedzania otarł się o auto marki Audi.

– Nikt z uczestników kolizji nie odniósł obrażeń ale sytuacja była bardzo niebezpieczna. Sprawca szybko odjechał, uciekając z miejsca zdarzenia. Kierująca audi pojechała za sprawcą kolizji. Ten zatrzymał pojazd, wyszedł z niego i zachowywał się agresywnie oraz wulgarnie. Pokrzywdzona zamknęła się w aucie i wezwała na pomoc policję. W międzyczasie kierowca uciekł, porzucając swój pojazd – mówi Bogdan Kaleta z KPP Głogów.

Niedługo później zatrzymał go policyjny patrol. 31-latek był agresywny, a jak wykazało badanie, miał 1,6 promila alkoholu w organizmie. Twierdził też, że to nie on prowadził samochód, tylko jego ojciec. 31-latek trafił do izby wytrzeźwień.

Grozi mu kara nawet do 2 lat pozbawienia wolności i utrata uprawnień do kierowania. Policjanci zatrzymali jego prawo jazdy