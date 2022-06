Pijany kierowca uciekał policji. Podczas pościgu w aucie wiózł dziecko

Do zdarzenia doszło w nocy, 19 czerwca, na ulicach gminy Wschowa. Policyjny patrol zauważył osobowego forda, którego tor jazdy wskazywał na to, że kierowca może być nietrzeźwy. Policjant wydał latarką sygnał do zatrzymania się, ale wtedy kierowca auta rozpoczął ucieczkę.

– Nie zwlekając ani minuty dłużej mundurowi podjęli pościg na osobowym fordem, którego kierowca nie reagował na wydawane sygnały świetlne i dźwiękowe. Kolejny raz znajomość przez funkcjonariuszy topografii miasta pozwoliła na zatrzymanie lekkomyślnego kierowcy w ślepym zaułku skąd nie mógł kontynuować ucieczki – mówi Maja Piwowarska, oficer prasowy KPP Wschowa.