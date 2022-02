Pijany kierowca uciekał policji. Nie miał prawka, bo stracił je za jazdę po alkoholu

Wschowska drogówka zatrzymała 35-latka, który zdecydowanie nie powinien siadać za kierownicą. Prowadził auto mając prawie promil alkoholu, a co więcej, nie posiadał uprawnień do kierowania. Dodatkowo zignorował też sygnały wydane przez mundurowych do zatrzymania.

– Policjanci drogówki na jednej ze wschowskich ulic zauważyli jadący z dużą prędkością pojazd marki Audi, który z piskiem opon zahamował tak, że kierowany przez niego samochód stanął bokiem do kierunku jazdy. Widzący całe zajście funkcjonariusze drogówki postanowili zatrzymać kierującego audi do kontroli. W momencie kiedy włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe kierowca zaczął uciekać. Po krótkim pościgu swoją jadę zakończył na grząskim terenie. Próbując uniknąć odpowiedzialności zaczął uciekać pieszo. Jeden z interweniujących policjantów ruszył za nim w pościg. Drugi pozostał przy pasażerach audi. Widzący całe zdarzenie policjant ogniwa patrolowo – interwencyjnego będący po służbie również rzucił się w pościg za uciekającym kierowcą. Już po kilku sekundach 35-latek był w rękach mundurowych. Jak się okazało był pijany. Miał prawie promil alkoholu w organizmie – mówi Maja Piwowarska, oficer prasowy KPP Wschowa.