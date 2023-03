Pierwsze „trzynastki” dla emerytów i rencistów będą wypłacone jeszcze przed Wielkanocą

Pierwsza wypłata 13. będzie zrobiona w ostatnim dniu marca z uwagi na to, że 1 kwietnia wypada w sobotę. Wcześniejsza wypłata obejmie również te osoby, które otrzymują swoje emerytury i renty 10. dnia miesiąca. Pieniądze trafią na ich konta jeszcze przez Wielkanocą. Ostatni w tym roku termin wypłat 13. to 25 kwietnia.

ZUS informuje, że gdy termin płatności wypada w sobotę, niedzielę lub święto - pieniądze są przelewane tak, żeby trafiły do adresata jeszcze przed dniem wolnym. Poniedziałek Wielkanocny, który w tym roku jest 10 kwietnia to jeden z dni, w których seniorzy dostają swoje wypłaty. Nie muszą jednak czekać aż skończą się święta , gdyż „trzynastka” trafi do nich wcześniej.

Harmonogram wypłat dodatkowych 13. emerytur:

Rekordowa waloryzacja emerytur i rent

Według rzeczniczki, osoby, których emerytura przed waloryzacją wynosiła 1338,44 zł, po podwyżce otrzymują 250 zł więcej, czyli 1588,44 zł. W skali roku oznacza to 3000 zł więcej.

Emerytura w wysokości 2000 zł wzrosła o 296 zł do kwoty 2296 zł, co oznacza dodatkowe 3552 zł w skali roku.

Emeryci, którzy wcześniej dostawali z ZUS, co miesiąc 3 tys. zł po waloryzacji dostają 3444 zł (wzrost o 444 zł), co przekłada się na 5328 zł podwyżki w skali roku.

Dzięki waloryzacji do kwoty 1588,44 zł brutto wzrosła minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna. Natomiast minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od marca wynosi 1191,33 zł brutto, a świadczenie przedemerytalne 1600,70 zł brutto.