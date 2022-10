Pierwszaki z SP 12 w Głogowie zostały pasowane na uczniów. Galeria zdjęć

Wielka uroczystość w SP nr 12 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głogowie. W poniedziałek, 3 października, do grona pełnoprawnych uczniów przyjęto 70 pierwszaków. Maluchy musiały najpierw zdać egzamin, co zrobiły celująco. Potem, jak to jest w zwyczaju tej szkoły, przedstawiciele czterech pierwszych klas, razem z dyrektorem placówki, wypili sok z cytryny.

Pierwszaki złożyły ślubowanie na sztandar szkoły, a potem każdy z nich został pasowany na ucznia. Specjalnymi ołówkami zrobili to dyrektor szkoły Paweł Jamróz oraz wicedyrektorka Sylwia Dudkowiak.

Na pamiątkę tego wydarzenia każde dziecko otrzymało specjalny biret i dyplom.

Wydarzeniu przyglądali się m.in. rodzice, rodzeństwo i dziadkowie pierwszaków.

Podczas uroczystości SP 12 przekazała innej placówce Nastkę Głogowską, maskotkę, która powstała z myślą o nawiązywaniu współpracy z placówkami integracyjnymi. Odebrali ją przedstawiciele Przedszkola Publicznego nr 20 w Głogowie.