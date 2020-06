Pierwsza Komunia Święta w głogowskiej kolegiacie. Sakrament przyjęło troje dzieci. ZDJĘCIA

Emilia, Hania i Kacper przystąpili w najstarszej głogowskiej świątyni do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej. Udzielił im go proboszcz parafii kolegiackiej - ks. kanonik Rafał Zendran. Jak mówił udzielający sakramentu duchowny, to bardzo ważna uroczystość.

– To wyjątkowe wydarzenie. Jeśli w którymś momencie poczujecie łzy wzruszenia, nie wstrzymujecie ich – mówił do zebranych proboszcz.

Ze względu na niewielką liczbę przystępujących do sakramentu, Komunia Święta była doświadczeniem jeszcze bardziej osobistym - dla wszystkich zebranych. Ksiądz Zendran podczas mszy zwracał się z imienia do wszystkich dzieci przyjmujących sakrament. Rozmawiał z nimi, zapraszał do wspólnej modlitwy przy ołtarzu.

Komunie w większych grupach nie odbywają się ze względu na epidemię koronawirusa. Przeniesiono je na październik. Jednak część dzieci i ich rodziców chciało udzielenia sakramentu w mniejszym gronie. W niedziele Komunię przyjęły trzy osoby, w sobotę jedna.