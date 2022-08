Pielgrzymi z Głogowa idą do Częstochowy. Ruszyła Piesza Pielgrzymka Głogowska. ZDJĘCIA

Już po raz 42 w drogę wyruszyła Piesza Pielgrzymka Głogowska. Kilkudziesięciu pątników z całego miasta wyruszyło z pieśnią na ustach w drogę we wtorek, 2 sierpnia, sprzed kościoła Bożego Ciała. Przed drogą otrzymali błogosławieństwo od księdza Stanisława Brasse, proboszcza parafii św. Mikołaja.

Dzień przed wyruszeniem w drogę biskup Tadeusz Lityński odprawił w Głogowie mszę dla pielgrzymów.

– Mam pewność, że w spotkaniu z drugim człowiekiem, Bóg da wam poruszenie serca, przez które wskaże, co możecie dać innym. Pielgrzymka zawsze prowadzi do okrycia, że jesteśmy bogaczami, bogaczami w bożą łaskę, którą możemy dzielić świat i czynić go o wiele piękniejszym – mówił podczas kazania biskup Lityński.