Piękne żółte rzepakowe pola nie tylko koło Głogowa. Kwitną i malują krajobraz. Zdjęcia rzepakowych pól 2022

Żółte rzepakowe pola zachwycają. A tych pól jest sporo, bo rzepak to popularna w naszym regionie roślina uprawna. Mało kto wie, że jest to odmiana kapusty. Kwitnie przez około 45 dni tworząc piękne, żółte kobierce, które w połączeniu ze świeżą zielenią majowych łąk stanowią szczególnie piękny widok.

Rzepak to jednak przede wszystkim roślina oleista. Olej rzepakowy wykorzystywany jest nie tylko do celów spożywczych, ale także do produkcji biopaliw. Rzepak jest także rośliną miododajną oraz cenioną przez hodowców paszą dla zwierząt.

Ale o tej porze roku jest przede wszystkim malowniczym widokiem cieszącym oko wielu ludzi.

Poprosiliśmy o zdjęcia żółtych pól internautów i nie zawiedliśmy się. Zobaczcie te cudne widoki nadesłane do nas nie tylko przez głogowian. Są piękne!