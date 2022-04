Piękna końcówka meczu! SPR Chrobry Głogów wywalczył wygraną z Unią Tarnów

A po pierwszej połowie wydawało się, że gospodarze mają ten mecz w kieszeni. Do szatni Unia schodziła prowadząc 14:9 i górowała nad gośćmi. W drugiej części meczu ekipa SPR-u Chrobry Głogów zaczęła jednak gonić gospodarzy. Dużo skuteczniejsi po wyjściu z szatni głogowianie doprowadzili do wyrównania... i znów zostali nieco w tyle. Ale tylko na chwilę. Końcówka meczu była bardzo emocjonująca. Chrobry znów zaczął prowadzić, by 9 sekund przed końcem stracić te prowadzenie. W ostatniej chwili wynik uratował Tomasz Klinger - człowiek od zadań specjalnych Chrobrego.

– Dużo siwych włosów przybyło na głowie. Wygrany mecz cieszy, choć pierwszą połowę zagraliśmy bardzo źle. Popełniali dziecięce błędy. W szatni była twarda rozmowa i w drugiej połowie zaczęli grać inaczej – mówi trener Vitalij Nat.

Przed Chrobrym dwa tygodnie przerwy. To dobry czas na poradzenie sobie z drobnymi kontuzjami, których SPR po ostatnim meczu nieco ma.