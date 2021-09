Pęcław dawniej i dziś. Czy wiecie, że przed wojną nazywał się Putschlau i był tam pałac?

Pęcław w powiecie głogowskim to wieś gminna. Na koniec 2020 roku liczba stałych mieszkańców wynosiła 549 osób. W 1970 roku, gdy Pęcław nie miał jeszcze osiedla bloków budowanych później dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Rolnego, wieś liczyła ok. 200 osób. 10 lat później mieszkańców było już dwa razy tyle, a najwyższa liczba zameldowanych w tej wsi to rok 2005 - 665 osób. W latach dziewięćdziesiątych powstało osiedle domków jednorodzinnych w Pęcławiu.

Pęcław to kiedyś Putschlau

Warto wspomnieć, że do 1945 roku Pęcław nosił niemiecką nazwę Putschlau - Kreis Glogau.

Nie zachował się niestety duży barokowy pałac z końca XVIII. Był też zajazd i browar. Do Pęcławia należą też zabudowania przy drodze między wsią a Czerńczycami. Postawione przed wojną budynki nazywał się Marienhof.