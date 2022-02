Park Sapera w Głogowie się zmienia. Zobaczcie jak idą prace. ZDJĘCIA

Od kilku tygodni w Parku Sapera w Głogowie budowlańcy prowadzą prace rewitalizacyjne. Po latach odnawiają m.in. zniszczone schody, które stanowiły zagrożenie dla spacerujących. Wykonane będą też nowe ścieżki, oświetlenie, ławki i inna mała architektura.

– Będą też nowe nasadzenia. Póki co prace idą zgodnie z planem i spodziewamy się ich zakończenia wiosną tego roku. Choć sytuacja epidemiczna sprawia, że zakładamy też pewne opóźnienia. Zdajemy sobie sprawę, że pracownicy mogą na przykład trafić na kwarantannę. Zakładamy, że tak może się stać, co przedłuży prace, ale póki co wszystko idzie dobrze – mówi Marta Dytwińska-Gawrońska z głogowskiego ratusza.