Para z programu „Ślub od pierwszego wejrzenia" była w podróży poślubnej niedaleko Głogowa

Podobnie jak w programie do ostatniej chwili tajemnicą dla uczestnika reality show jest, kim będzie współmałżonek, tak i nikt w hotelu, nie wiedział, do jakiego programu kręcone są ujęcia.

– Jesteśmy mile zaskoczeni i bardzo się cieszymy – mówi menedżerka hotelu Anna Woźniakowska. – Do pojawienia się odcinka w telewizji w TVN nie mogliśmy nic zdradzić. Ale prawda jest taka, że to, w jakim programie występowaliśmy, do ostatniej chwili było dla nas tajemnicą.