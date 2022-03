Państwowa Straż Pożarna apeluje do firm transportowych i przewoźników o wsparcie w transporcie uchodźców z Ukrainy

Państwowa Straż Pożarna apeluje do wszystkich firm transportowych i przewoźników! Potrzebne jest wsparcie w transporcie uchodźców z Ukrainy, z punktów przygranicznych do miejsc pobytu na terenie Polski.

Koszty obsługi przez firmy transportowe zostaną pokryte przez Państwową Straż Pożarną.

Z uwagi na rosnące potrzeby transportowe PSP apeluje do firm transportowych i przewoźników o wsparcia transportu uchodźców z Ukrainy. Akcją koordynuje PSP, która ogłosiła nabór. Oto warunki:

Autokary powinny zapewnić przewóz co najmniej 45 osób. Wyżywienie i zakwaterowanie kierowców zapewnia firma transportowa/przewoźnik. Koszty wynikające z uszkodzeń pojazdów, ewentualnej dewastacji wnętrza autokarów lub ich awarii ponosi firma transportowa/przewoźnik. Ustala się następującą stawkę transportową za autokary powyżej 45 osób: do 100 km 800 zł netto, powyżej 100 km według stawek rynkowych Uruchamia się telefoniczne punkty kontaktowe w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej i Komendach Wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej dla zainteresowanych firm transportowych i przewoźników. Numery telefonów dostępne są na stronach internetowych tych komend. Telefoniczne punkty kontaktowe czynne będą w godzinach od 8.00 do 20.00 począwszy od dnia 6 marca 2022 roku i przeznaczone są do zebrania danych kontaktowych i zasobów firm transportowych, które podejmą się zlecenia przewozu uchodźców. Po dokonanej analizie zgłoszeń w oparciu o bieżące potrzeby będą wybierane firmy transportowe i przewoźnicy, którym zostanie zlecony transport. Transport będzie realizowany na podstawie zlecenia. Odpłatność za wykonanie przewozu będzie zrealizowana po wykonaniu zlecenia w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Płatnikiem będzie Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej na podstawie zlecenia wystawionego przez PSP.

Kontakt do punktu kontaktowego na Dolnym Śląsku: tel. 713 682 336 oraz 713 682 337, email: [email protected]

Kontakt w innych województwach znajdziesz TUTAJ