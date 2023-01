Pamiętacie tę stację CPN w Głogowie? Kiedyś ustawiała się do niej kolejka aut

Kiedy powstała CPN?

CPN (Centrala Produktów Naftowych) powstała w 1944 r., jeszcze w trakcie II wojny światowej. Jej zadaniem było zadbanie o ocalałą z działań wojennych infrastrukturę naftową i rozpoczęcie dystrybucji paliw. Na koniec 1945 r. funkcjonowało 26 stacji CPN. Pomieszczenia sprzedaży często znajdowały się w pobliskich domach, a same stacje nie miały własnych budynków. Z czasem infrastruktura zaczęła się rozwijać i w 1960 r. liczba stacji przekroczyła 1000.

W 1967 r. wprowadzono nowy znak firmowy, którym były litery CPN wpisane w kwadrat. Logo to zostało uznane za jedno z najlepszych w historii polskiego wzornictwa.

W 1970 r. istniało 1115 stacji, a w 1980 r. już 1280. Były zlokalizowane w odstępach wynoszących średnio 22,5 km, z kolei obszar do obsługi przypadający na jeden obiekt wynosił 238 km kwadratowych. W latach 80. w strukturach CPN zatrudnionych było ponad 20 tys. pracowników. Ok. 30 proc. stacji było otwartych całą dobę, a pozostałe funkcjonowały w trybie dwuzmianowym, czyli przez 16 godzin na dobę.