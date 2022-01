Pamiętacie, jak kiedyś wyglądał głogowski dworzec autobusowy? Miał dużą poczekalnię, kawiarenkę i kilka biletowych kas

Historię dworca PKS w Głogowie przypomniało Centrum Informacji Turystycznej w Głogowie.

Oto ona:

**_Jeszcze pół wieku temu pomiędzy ulicami Spółdzielczą, 1-go Maja i Jedności Robotniczej istniał prowizoryczny dworzec. Był on wielkim klepiskiem z obskurnym barakiem, a po ulewach zamieniał się w bagnisko pełne dziur, przez które trudno było dojść do przystanków. Dworcowy barak pełnił funkcję handlową, nosząc dumną nazwę Wiejskiego Domu Towarowego. W parterowym obiekcie mieściła się poczekalnia, początkowo bez kasy - bilety można było kupić jedynie u kierowcy.

Taka sytuacja trwała do 7 grudnia 1973 r., kiedy hucznie oddano do użytku dworzec z prawdziwego zdarzenia. Na czas budowy przystanki autobusowe przeniesione zostały w pobliże stacji PKP. Nowy dworzec w mediach określany był jako jeden z najnowocześniejszych w Polsce, ustępując funkcjonalnością i nowatorskimi rozwiązaniami jedynie... Tarnobrzegowi. Przeszklony budynek, z wieloma elementami z aluminium był wówczas szczytem nowoczesności i obiektem marzeń wielu miast.

Inwestycja kosztowała 13 mln zł. Kubatura budynku wynosiła 6 tys. m3, a dworzec mógł obsłużyć dziennie 14 tys. pasażerów. (Niektóre opracowania mówią o 20 tys.). Wewnątrz znajdowało się kilka kas, informacja autobusowa, toalety, kiosk, kawiarenka, zaplecze socjalne dla kierowców, pomieszczenia biurowe oraz przestronna poczekalnia. Stała w niej wielka palma donicowa oraz pierwszy w Głogowie automat do gry zwany potocznie flipperem (jedna gra kosztowała 2 zł). Dopełnieniem szczęścia było dobudowanie w pobliżu myjni autobusowej.