Palce diabła w lesie pod Głogowem! Znaleźliśmy egzotycznego grzyba rodem z Australii

Na charakterystyczne czerwone wypustki zwróciliśmy uwagę w lesie obok Obiszowa (gmina Grębocice). Wygląda jak czerwone szpony lub macki ośmiornicy wystające z ziemi, stąd właśnie wzięła się jego nazwa. Jest to bowiem okratek australijski, który nazywany jest palcami diabła lub czarcim szponem. Natknęliśmy się tam na kilkunastu przedstawicieli tego bardzo rzadkiego w Polsce gatunku.

Niezwykle rzadki grzyb trafił w okolice Głogowa

Jeszcze do niedawna w całej Polsce znanych było zaledwie 100 miejsc, w których występował okratek australijski. Było to głównie w Sudetach oraz Karpatach. Grzyb widywany był też na wyżynach południowo-wschodniej Polski. W samej Polsce palce diabła pojawiły się w okolicach roku 1975 w okolicach województwa lubelskiego. Od tamtej pory zasięg ich występowania rośnie, ale bardzo powoli. Znalezienie czarciego szponu to wciąż dosyć rzadka sprawa.