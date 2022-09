Pałac w Obiszowie czeka na nowego właściciela. Posiadłość z parkiem kosztuje tyle, co mieszkanie. Zobaczcie zdjęcia

20 lat temu w pałacu tętniło życie

Pałac z XIX wieku w Obiszowie stoi na skraju wsi w kierunku Kwielic. Od dekady nic się w nim nie dzieje, a park zarósł tak, że nie da się przejść.

W prywatne ręce trafił w lipcu 2013 roku, gdy ówczesna Agencja Nieruchomości Rolnych wystawiła go na sprzedaż. Nowy prywatny inwestor wylicytował go za ok. 240 tys. zł, ale cenę budynku obniżono do ok. 130 tys. zł., ponieważ pozostałą część kwoty przeznaczono na konieczny remont dachu.