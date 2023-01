Pałac detektywa Krzysztofa Rutkowskiego koło Głogowa popada w ruinę. Mieszkańcom Szczepowa żal na to patrzeć

A miało być tak pięknie

Kiedyś pałac tętniący życiem z ponad 20 pokojami, z ogromnym parkiem ze starodrzewem i basenem, dziś coraz większa ruina. Tak wygląda zabytkowy obiekt w Szczepowie w gm. Żukowice, który od 2016 roku należy do znanego detektywa Krzysztofa Rutkowskiego. Co prawda 63-letni celebryta kupił już pałac w nie najlepszym stanie, ale zapowiadał, że go uratuje i zrobi w nim hotel, albo spa. Mówił w mediach, że lubi odnawianie, odbudowywanie, restaurowanie. Ludzie we wsi mieli spore nadzieje na pracę.

Tymczasem od trzech lat pałac jest wystawiony na sprzedaż. Okna zabytkowych budynków zabito deskami, a bramy pozamykano na głucho. Nie licząc wycięcia krzaków i wiatrołomów i rozebrania budynków gospodarczych po drugiej stronie drogi, w pałacu nic nie zrobiono. A najpilniejszym zadaniem właściciela było (i niestety, wciąż jest) załatanie wielkiej dziury w dachu, przez którą woda leje się do środka i niszczy zabytkowe wnętrza.