Oto najrzadsze nazwiska w Polsce występujące w Głogowie. Lista nazwisk od A do Ż Kacper Chudzik

Co łączy te nazwiska? Wszystkie są dosyć, a nawet bardzo rzadkie. Niektóre nosi tylko kilku obywateli Polski, niektóre kilkudziesięciu - maksymalnie nieco ponad stu. I to właśnie one często występują w Głogowie, a wiele z nich nawet tylko tutaj - i w najbliższej okolicy. Zobaczcie, czy Wasze nazwisko jest wśród tych najrzadszych. W tym materiale pełna lista od A do Ż. Kliknij w obrazek, by przejść do galerii. Przesuwaj dalej strzałkami.