Oszuści ukradli 120 tys. zł mieszkańcowi Polkowic. Jak wygląda oszustwo na OLX?

– Na platformie OLX ktoś sprzedaje dowolny przedmiot. Kontaktuje się osoba „zainteresowana”, a robi to za pośrednictwem komunikatora WhatsApp. Następuje normalna w takich sytuacjach rozmowa, dopytywanie o szczegóły towaru i negocjacja ceny. W końcu „zainteresowany” wysyła link, rzekomo prowadzący do strony umożliwiającej realizację płatności i to właśnie jest rdzeń podstępu. Jeśli wypełniamy zawarte tam rubryki, pozbywamy się władania naszym kontem bankowym i przejmuje je grupa przestępcza, która przelewa oszczędności z konta pokrzywdzonego – mówi Przemysław Rybikowski z polkowickiej policji.