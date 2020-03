Oszuści próbowali podszyć się pod żołnierza OT. Od starszej osoby chcieli pieniądze, za które mieli zrobić jej rzekomo zakupy. Ostrzeżenie przed tego typu działaniami oszustów wydała 16 Dolnośląska Brygada Obrony Terytorialnej.

W ramach walki z pandemią koronawirusa żołnierze 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej udzielają wsparcia kombatantom, osobom starszym i przebywającym w kwarantannie. Działania prowadzone są w ramach operacji „Odporna wiosna”. Zadania terytorialsów obejmują między innymi dostawy żywności i leków, w tym zakupy. To postanowili wykorzystać oszuści, którzy próbowali podszyć się pod żołnierza OT. Dlatego podkreślamy: żaden żołnierz WOT nie może brać pieniędzy od osób, które nie są w systemie pomocowym i nie są pod opieką brygad OT.Do przypadku wyłudzenia pieniędzy doszło w ostatnich dniach w Zabrzu. Oszust zadzwonił do starszej osoby prosząc o pieniądze, za które rzekomo miał zrobić zakupy. Na szczęście przebywająca w domu kobieta zorientowała się, że to może być próba oszustwa i skontaktowała się z koordynatorem ds. wsparcia w brygadzie OT, który się nią opiekuje.- Wszyscy kombatanci, którzy są pod opieką 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej wiedzą, że tylko ja i mjr. Paweł Madej możemy kontaktować się z nimi w sprawach związanych z zakupami i dostarczeniem żywności - mówi kpt. Renata Mycio, Oficer Prasowy w 16 Dolnośląskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.Dowództwo WOT natychmiast podjęło środki zapobiegawcze, które pozwolą w przyszłości wyeliminować próby takich nadużyć. Seniorzy, którym pomagają żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej podzieleni są na dwie grupy. Pierwsza to kombatanci i osoby starsze objęte bezpośrednią opieką koordynatora z brygady. Ta grupa osób objęta jest wsparciem, które obejmuje możliwość robienia zakupów, a co za tym idzie przepływ pieniędzy. Osoby te zostały poinformowane o zasadach nieprzekazywania pieniędzy nikomu poza żołnierzem 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej – opiekunem z ramienia brygady OT.Drugą grupą są osoby objęte opieką Ośrodków Pomocy Społecznej i Caritas. Wsparcie tych osób polega na dostawach paczek żywnościowych z banków żywności. W stosunku do tej grupy osób żołnierze WOT nie są upoważnieni do robienia dodatkowych zakupów, a co się z tym wiąże nikt nie może pobierać na nie pieniędzy.Przypominamy, że żołnierze 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej wykonujący zadania w ramach przeciwdziałania pandemii koronawirusa, w tym wsparcia kombatantów i osób starszych wyróżniają się następującymi detalami: na lewym ramieniu oznaka „Polski Walczącej” wraz z mottem „Zawsze gotowi, zawsze blisko”; oliwkowy beret; mundur żołnierza Wojska Polskiego. Tożsamość żołnierzy 16 DBOT można również potwierdzić książeczką wojskową z nazwiskiem i zdjęciem żołnierza.W przypadku podejrzeń prób wyłudzenia prosimy powiadomić Policję oraz koordynatora z brygady WOT – kpt. Renatę Myci.