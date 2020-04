Oszuści oferują cudowne leki na koronawirusa, szczepionki, pieniądze. TAK OKRADAJĄ LUDZI

Policja przestrzega przed próbami oszustwa, które mają miejsce w ostatnim czasie w całym kraju. Naciągacze wykorzystują strach przed koronawirusem, aby dobrać się do naszych pieniędzy. Ich metody są różne.

– Gdy tylko w Polsce odnotowano pierwsze zachorowania na koronawirusa, policjanci natychmiast otrzymali sygnały o przypadkach oszustw z tym związanych. W sieci pojawiły się oferty sprzedaży środków, między innymi amuletów czy cudownych herbatek, które mają rzekomo uchronić przed zachorowaniem na koronawirusa czy też w przypadku zarażenia spowodować cudowne ozdrowienie – mówi Bogdan Kaleta, oficer prasowy głogowskiej policji.

Oszuści podszywają się też pod służby sanitarne oraz instytucje walczące z wirusem, oferując m.in. fałszywe szczepionki lub dotacje. Wysyłają wtedy linki do logowania na fałszywe strony internetowe, co kończy się zdobyciem przez nich danych do logowania na konta bankowe.