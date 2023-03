Ostrzeżenie pogodowe. W nocy złapie przymrozek. Będzie zimno i ślisko

Ledwo zdążyliśmy przyzwyczaić się do wiosennej aury, a już czeka nas powrót zimowej temperatury. Jak poinformował wrocławski IMGW, dzisiejsza noc ma być zdecydowanie zimniejsza niż ostatnie. Instytut wydał ostrzeżenie przed przymrozkami.

– Prognozowany jest spadek temperatury powietrza poniżej 0°C. Temperatura minimalna w nocy od -2°C do -1°C, przy gruncie do około -4°C. Temperatura maksymalna we wtorek od 2°C do 4°C – czytamy w ostrzeżeniu.