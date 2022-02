Ostrzeżenie pogodowe w Głogowie. Nadchodzi silny wiatr. Możliwe zamiecie śnieżne!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu opublikował ostrzeżenie pogodowe. Dotyczy ono m.in. województwa Dolnośląskiego - także Głogowa i Polkowic.

Według prognoz 1 lutego od godziny 17.00 do 2 lutego – do godziny 14.00 mogą wystąpić zamiecie śnieżne, którym będzie towarzyszył silny wiatr, w porywach dochodzący nawet do 80 km/h.

– Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, lokalnie 80 km/h z zachodu i północnego zachodu – informuje IMGW.

Prawdopodobieństwo prognozy wynosi 85 procent.

Najpoważniejsza sytuacja ma być jednak na południu województwa. Mimo wszystko także u nas należy wziąć pod uwagę prognozy i zachować bezpieczeństwo.

