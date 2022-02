Ostrzeżenie pogodowe! Nadchodzi orkan "Dudley". Będzie niebezpiecznie. AKTUALIZACJA

Zapowiada się niebezpiecznie, niestety - także nad Dolnym Śląskiem. Europejska strona do prognozowania zjawisk burzowych ESTOFEX wydała także dla naszego województwa ostrzeżenie meteorologiczne najwyższego stopnia przed bardzo silnym burzami w jutrzejszym dniu. Wytworzył się orkan, któremu na zachodzie nadano imię Dudley.

Prognozy precyzuje IMGW.

Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 110 km/h, przejściowo w porywach do 120 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Najsilniejsze porywy wiatru prognozowane są w drugiej połowie nocy i jutro w dzień. Wieczorem i w pierwszej połowie nocy (z czwartku na piątek) porywy wiatru będą słabły. W nocy oraz w dzień prognozowane są również burze.