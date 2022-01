Osiem zastępów straży pożarnej przy głogowskim szpitalu. Dym na oddziale wewnętrznym

Aż osiem zastępów straży pożarnej, w tym drabina, pojechało na wezwanie z głogowskiego szpitala. Po godz. 20 zostali zaalarmowani przez pracowników placówki, którzy wyczuli dym na drugim piętrze budynku.

Zagrożenie miało miejsce na oddziale wewnętrznym. Strażacy, którzy w kilka minut pojawili się przed wejściem głównym, sprawdzili dokładnie pomieszczenia, a także strych.

- Okazało się, że któryś z pacjentów palił papierosy i wrzucał niedopałki do otwartego szyby, w którym niedawno były wymieniane instalacje. I od tych niedopałków to się przegrzało i zadymiło - wyjaśnia Marek Bestrzyński, zastępca prezesa szpitala, który natychmiast po zgłoszeniu przyjechał do placówki. - Strażacy wyjęli ten materiał, który się tlił i go zneutralizowali. Sprawdzili też cały oddział oraz strych.