Oryginalny rower Wigry 3, przedwojenne narty, koralowiec. Co trafi na aukcję WOŚP w Głogowie? [ZDJĘCIA]

Już w sobotę, 12 stycznia, kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Portal Naszemiasto.pl jest patronem medialnym tego wyjątkowego wydarzenia. Jak co roku Głogów przyłącza się do orkiestry. Zobaczcie jakie fanty pojawią się na spotkaniu licytacyjnym w Miejskim Ośrodku Kultury. Na fanty głogowski sztab WOŚP czeka jeszcze do czwartku, do godz. 16. Przynosić je można do budynku MCK Mayday przy ul. Perseusza 11.

