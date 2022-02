Orkan Eunice już sieje zniszczenie na zachodzie. W nocy dotrze do Polski

Z zachodniej Europy docierają do nas informacje o sile trwającego właśnie orkanu Eunice. Zmierza on w kierunku Europy wschodniej i w nocy dotrze do Polski. Będzie też przechodził nad Dolnym Śląskiem. Także służby w Głogowie i Polkowicach są w pełnej gotowości. Zapowiada się dla nich ciężka noc oraz równie pracowita sobota.

Wracając jednak do zachodniej Europy. Skutki orkanu widać już na Wyspach Brytyjskich, gdzie silny wiatr przewraca ludzi na ulicach. Nagrania z Londynu pojawiły się na portalach społecznościowych.

Wiatr w Londynie przewraca ludzi