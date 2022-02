Organek w Głogowie. Bilety na koncert już w sprzedaży

Fani Organka mogą już rezerwować czas i kupować bilety na koncert w Głogowie. Muzyk wystąpi w Klubie MayDay 9 kwietnia o godz. 20. Nasze miasto znalazło się na trasie koncertów promującej najnowszy album zespołu.

Bilety na koncert Organka: przedsprzedaż:

Dostępne w Biurze Obsługi Klienta CK (MOK) oraz na STRONIE EKOBILET

Po dwóch platynowych wydawnictwach, płyta „Na razie stoję, na razie patrzę” to album długo wyczekiwany, przede wszystkim ze względu na jego różnorodność stylistyczną, ale też i ważkość treści na nim zawartych. Oprócz typowych dla Organka tekstów o międzyludzkich relacjach, pojawiają się też wątki publicystyczne komentujące zjawiska społeczne w Polsce ostatnich lat. Zespół poszerzył też znacznie swój zakres stylistyczny sięgając do post punka oraz muzyki elektronicznej, dla której bazą są analogowe brzmienia lat 70’. Jak powiedział Tomasz Organek: „retro już nam nie wystarcza. Nie czas na wspominki, czas opowiadać o tym, co dzieje się tu i teraz, a do tego potrzebny jest współczesny język”. Trasa „Na razie stoję, na razie patrzę” to dynamiczne, przebojowe i bezkompromisowe show z nową muzyką na nowe czasy. Oi!