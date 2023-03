One czekają na nowy dom. Psy i koty gotowe do adopcji w głogowskim schronisku. Zobacz zdjęcia z opisami

Baca jest około 3 letnim dużym, silnym psem w typie owczarka podhalańskiego. Prawdziwy przystojniak, który zwraca na siebie uwagę każdego. Baca trafił do schroniska z drugim pieskiem po śmierci swojej właścicielki. To ufny piesek, który ma dobre doświadczenia z człowiekiem. Baca prawdopodobnie był psem podwórkowym, ponieważ nie za bardzo umie chodzić na smyczy. Jest ciekawy świata i bardzo cieszą go wspólne wyjścia w nowe miejsca. Czasem potrzebuje odrobiny zachęty, prawdopodobnie wynika to z faktu, że jego wcześniejsze życie ograniczało się do podwórka. Chłopak jest bardzo pojętny, widać że chce doznawać nowych bodźców i przełamywać swoje obawy. Baca ma w sobie dużo wigoru, czasem zachowuje się jak duży szczeniak, cieszy się, biega i lubi być w centrum zainteresowania.