One czekają na nowy dom. Psy i koty do adopcji w głogowskim schronisku. Zobacz zdjęcia z opisami

Telma to młoda około 2-3 letnia, niewielka sunia, która trafiła do schroniska w styczniu tego roku. Telma razem z inną sunią zostały znalezione przy ruchliwej ulicy w Głogowie i przywiezione do schroniska. Telma to urocza sunia z super charakterem: Jest bardzo, łagodna, przyjazna i ufna w stosunku do ludzi. Od razu podbiega do człowieka i chce się przytulać. Lubi także rozdawać mokre całusy. Jest sunią wesołą, energiczną, ale przy tym grzeczną. Telma ładnie chodzi na smyczy i akceptuje inne psy. Po powrocie do kojca jej oczka znowu robią się smutne i z ogromną tęsknotą wyczekują kolejnego spaceru i chwil spędzonych blisko człowieka. Telma to naprawdę cudowna sunia i będzie idealnym kompanem wspólnych zabaw i spacerów. Telma jest wysterylizowana, zaszczepiona i zachipowana. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt w wiadomości prywatnej. Tak jak przy każdej adopcji obowiązuje procedura adopcyjna.