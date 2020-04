Olimpiada przeniesiona na 2021 rok. Radosław Kawęcki: Nie poddajemy się i trenujemy

Decyzja o przełożeniu igrzysk była bezprecedensowa, bo coś takiego zdarzyło się po raz pierwszy w 124-letniej historii nowożytnego olimpizmu. Był jeszcze przypadek, że zaplanowane na 1940 rok igrzyska (początkowo również miały odbyć się w Tokio) zostały odwołane z powodu wybuchu II wojny światowej. W przygotowania do imprezy Japonia zainwestowała już ok. 13 miliardów dolarów. Według wstępnych szacunków w wyniku przełożenia będzie musiała wyłożyć kolejne trzy miliardy, by zawody doszły do skutku.

Radosław Kawęcki: Nie poddajemy się i trenujemy

Wśród uczestników Olimpiady mieliśmy zobaczyć m.in. pochodzącego z Głogowa pływaka - Radosława Kawęckiego. Sportowiec wrócił niedawno ze zgrupowania na Teneryfie i, tak jak pozostali powracający z zagranicy, przechodzi domową kwarantannę.