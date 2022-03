Okradł nieczynny bar w Przemkowie. Wpadł w ręce policjantów z Polkowic

Policjanci, którzy na co dzień zmagają się z przestępczością na terenie Przemkowa i tamtejszej gminy, zatrzymali kolejnego sprawcę odpowiedzialnego za szereg włamań i kradzieży na terenie powiatu polkowickiego.

Pięć zarzutów kradzieży, dwa zarzuty kradzieży z włamaniem i oszustwo to najnowszy dorobek 28-letniego mieszkańca Przemkowa, który został zatrzymany przez tamtejszych policjantów. Funkcjonariusze dzięki zebranemu w sprawach materiałowi dowodowemu nie mieli problemów z udowodnieniem wspomnianemu recydywiście przestępstw, do których doszło zarówno w Przemkowie jak i w Polkowicach. Ostatnie z nich to kradzież mienia z nieczynnego przemkowskiego baru, gdzie łupem miał paść używane tam kiedyś elementy sanitarne.

Podejrzany 28-latek usłyszał już zarzuty, za powyżej opisane przestępstwa, za które może trafić do zakładu karnego na najbliższe 15-lat. Jednak to nie koniec policyjnych czynności w tych sprawach.

Policjanci na kanwie opisywanego wydarzenia apelują do mieszkańców, aby zabezpieczali wszelką dokumentację pozwalająca na identyfikację wartościowego mienia, w tym także dokumentację fotograficzną zawierającą znaki charakterystyczne, a w najlepszym wypadku numery identyfikacyjne. Wykonane zawczasu fotografie nie tylko wielokrotnie zwiększą szanse na udowodnienie podejrzanemu przestępstwa, ale także na powrót utraconego mienia do rąk, które za nie uczciwie zapłaciły.