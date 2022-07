O.K. Park Głogów ogłosił konkurs na nowe logo firmy. Do wygrania nagroda finansowa!

Rodzinne Centrum Rekreacyjno – Sportowe O.K. PARK przy ul. Bolesława Śmiałego 2 postawiło na zmiany. Założone w 2000 roku centrum rozrywki szykuje się do wymiany loga.

- Obecne ma już 22 lata. Na znak graficzny jest to zdecydowanie za długi czas, nie pasuje ono do obecnych standardów, ciężko nam się go używa i sprawia wiele problemów pod kątem graficznym – przyznaje Natalia Szachniewicz, specjalista ds. marketingu i reklamy. - Jednak najważniejszy powód zmiany to symbolika. Bardzo się zmieniliśmy od otwarcia, a nawet od czasu, gdy wybuchła pandemia. Gdy nie mogliśmy funkcjonować i robić tego co kochamy, czyli przyjmować naszych gości, musieliśmy jakoś działać. Wyremontowaliśmy salę zabaw, otworzyliśmy wrotkowisko, a także wyremontowaliśmy halę namiotową (lodowisko). W planach mamy jeszcze więcej i więcej – dodaje.