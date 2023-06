Ogromne zainteresowanie mieszkaniami TBS w Głogowie. Blisko 600 wniosków o lokale. WIDEO

W Głogowie rośnie liczba chętnych na mieszkanie w TBS-ach. W ostatnich latach liczba wniosków na taki lokal zwiększyła się blisko dwukrotnie.

– W tej chwili największe potrzeby mamy w TBS-ach. Tam jest ponad 600 wniosków na mieszkania. To może być sytuacja przejściowa, ponieważ od pewnego czasu mamy trudności z możliwością pozyskania kredytów na zakup własnego mieszkania – mówi prezydent Rafael Rokaszewicz.

Niemal każdego roku w Głogowie budowane są kolejne budynki z mieszkaniami TBS. Po zagospodarowaniu osiedla po dawnym terenie koszarowym inwestycje TBS przeniesiono na osiedle Żarków.

– Na Żarkowie, gdzie przenieśliśmy się z TBS-ami, powstanie prawie 300 mieszkań TBS-owskich – dodaje Rafael Rokaszewicz.

Obecnie trwa tam budowa dwóch bloków, które będą początkiem nowego osiedla budynków. W sumie planowanych jest tam od siedmiu do ośmiu bloków TBS. W budowanych obecnie blokach powstanie w sumie 48 mieszkań, po 24 w każdym. Mieszkania będą 2 i 3 pokojowe, o metrażu od 45 do 60 m2. Budynki będą posiadać windy, a elewacja obiektów nawiązywać będzie do historycznej zabudowy na Żarkowie.