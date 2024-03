Ogródki działkowe ROD na sprzedaż w Głogowie i Kulowie. Sprawdź najnowsze oferty

Działki niczym tajemniczy ogród, otoczone płotem z drzew, przy drodze i lesie. Wybierajcie. Sprawdziliśmy dla was najnowsze oferty na OLX. Może jedna z nich to dokładnie to, czego szukacie?

Działki znajdują się w:

Głogowie

Kulowie

Szlichtyngowej

Przez lata ROD kojarzyły się ze spędzaniem wolnego czasu na emeryturze, teraz to mały raj dla całych rodzin. I od czasu pandemii wcale nie traci na atrakcyjności.

Szacuje się, że w Polsce z blisko miliona działek ROD korzysta ok. 4 mln osób. Być może ktoś z was dołączy do tej licznej „rodziny”.