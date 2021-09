Oferty pracy w KGHM - w Głogowie, Lubinie, Polkowicach i Legnicy. W biurze, pod ziemią i inne

DORADCA HANDLOWY - Umowa na zastępstwo Miejsce pracy: Legnica Zakres obowiązków: 1) Obsługa klienta w zakresie sprzedaży detalicznej mebli i artykułów wyposażenia wnętrz, 2) Pozyskiwanie klientów, budowa i utrzymywanie długotrwałych relacji z klientem Galerii, 3) Realizacja planów sprzedaży, 4) Dbanie o estetyczny wygląd i właściwy sposób ekspozycji towarów, 5) Obsługa kasy fiskalnej i sporządzanie dokumentów kasowych, 6) Odpowiedzialność materialna za powierzone mienie. Firma oferuje: 1) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, 2) Stałe wynagrodzenie podstawa + dwa dodatkowe wynagrodzenia, 3) Atrakcyjny pakiet socjalny (karta multisport, bony świąteczne, ołówkowe, paczki mikołajkowe, dofinansowanie do wypoczynku dzieci, dofinansowanie biletów do kina, teatru oraz na mecze sportowe), 4) Pakiet medyczny, 5) Pracowniczy program emerytalny, 6) Przyjazną atmosferę w pracy, 7) Dofinansowanie kosztów dojazdów do i z pracy. Wymagania: Minimalne: Wykształcenie: średnie Wymagany staż: 6 miesięcy Znajomość technik sprzedaży Umiejętność pracy w zespole Dobra organizacja pracy Zmysł dekoracyjny